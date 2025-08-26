Активно осуществляется реализация программы по капитальному ремонту городских поликлиник, отметили в пресс-службе столичного Департамента финансов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бюджетные расходы столицы за первое полугодие 2025 года произведены в объеме 2 трлн 294 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента финансов Москвы.

"Расходы по программе "Столичное здравоохранение" превысили 293 млрд рублей, а с учетом средств Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на охрану здоровья москвичей за шесть месяцев 2025 года направлено 522 млрд рублей. Активными темпами осуществляется реализация программы по капитальному ремонту городских поликлиник, завершение которой планируется в этом году. Проводится ремонт городских больниц в рамках программы модернизации стационарного звена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование столичного образования сложилось в объеме 318 млрд рублей. В текущем году продолжится реализация масштабной программы по капитальному ремонту школ, инициированной мэром Москвы. Сейчас в городе модернизируется 51 школьное здание, работы по ним будут завершены уже в этом году. В дальнейшем будет ремонтироваться по 100 школьных зданий ежегодно.

"На социальную поддержку жителей Москвы в первом полугодии 2025 года направлено более 363 млрд рублей. Различными мерами соцподдержки сегодня охвачено 4,5 млн москвичей. Финансирование госпрограммы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" составило более 154 млрд рублей, программы "Спорт Москвы" - 49 млрд рублей. В Москве осуществляется реализация проектов по модернизации спортивных объектов и сооружений, реконструкции объектов культурного наследия и комплекса ВДНХ, а также благоустройство парковых зон", - добавили в ведомстве.

При этом расходы на развитие транспортной системы превысили 468 млрд рублей. В Москве продолжается активное строительство метрополитена, железнодорожной инфраструктуры, городских вокзалов, развитие улично-дорожной сети.

"Объем государственного долга Москвы на 1 июля 2025 года составил 167,5 млрд рублей. Долговая нагрузка - 3,3% от величины собственных доходов, что значительно ниже предельных значений, установленных бюджетным законодательством", - заключили в пресс-службе.