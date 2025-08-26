Важно защитить потребителя, но не сломать действующую систему регулирования, отметил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители кредитных организаций и "Яндекс" будут совместно решать вопросы сокращения количества жалоб на рекламу финансовых услуг в интернете. Такое решение было принято в ходе круглого стола на тему "Реклама финансовых услуг и защита интересов потребителей: баланс соразмерности регулирования", который прошел в Общественной палате (ОП) РФ.

"Ключевым предложением сегодняшнего круглого стола стала договоренность о том, что представители финансового рынка и "Яндекс" будут работать совместно над тем, чтобы уменьшать количество жалоб на рекламу финансовых услуг, для этого необходимо прорабатывать как индивидуально ключевые рекламные сообщения, так и разрабатывать стандарты качества оказываемых рекламных услуг", - сказал ТАСС по итогам мероприятия модератор круглого стола, член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он уточнил, что представители банков и IT-компании подтвердили намерение сотрудничать в этой сфере.

По словам Машарова, важно защитить потребителя, но не сломать действующую систему регулирования, при том что в мессенджерах, ограниченных к использованию на территории РФ, есть реклама, которая не маркирована должным образом.

Кроме того, отметил собеседник агентства, остается актуальным вопрос рекламы советов в области инвестиций, в том числе инвестиций в цифровые валюты. "Пока эта область находится в серой зоне, так как правоприменительная практика в области рекламы криптовалюты еще в стадии формирования", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что прошедший круглый стол показал, что нужна постоянная дискуссия по этой теме и обмен мнениями.