Николаев: Якутия готова внедрять арктические ветряные электростанции

Установки могут применяться, в частности, на объектах портовой инфраструктуры Северного морского пути

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Якутия готова внедрять специализированные ветрогенераторы арктического исполнения, перспектива создания которых обсуждается в России. Такие установки могут применяться, в частности, на объектах портовой инфраструктуры Северного морского пути, сообщил ТАСС на полях Татарстанского нефтегазохимического форума глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"У нас это все можно использовать. Если это будет создано, если это будет эффективно, то мы с огромным удовольствием и ветряки, и солнечные батареи будем использовать. Они у нас сегодня востребованы. Они у нас есть, но в основном они пока импортные все", - сказал Николаев.

В частности, по его словам, есть перспективы использования таких видов энергетики на портовой инфраструктуре в рамках Северного морского пути, где сегодня в основном применяется дизельная энергетика.

В начале августа на пресс-конференции в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2025 директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов сообщил, что Россия разрабатывает специализированные ветрогенераторы арктического исполнения для обеспечения энергией объектов Северного морского пути, а также намерена создать одни из самых эффективных в мире солнечных электростанций. Он отмечал, что технология позволит возводить ветроустановки, способные работать в экстремальных условиях Арктики, они станут важным элементом инфраструктуры при освоении Севморпути.