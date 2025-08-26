С фирмы джазмена Бутмана взыскали деньги в пользу компании по вывозу мусора

Задолженность составила более 720 тыс. рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал более 720 тыс. рeблей долга с компании "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу Невского экологического оператора. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Взыскать с ООО "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" в пользу "АО Невский экологический оператор" задолженность в размере 515 233,72 рублей", - гласит одно из решений суда. Во втором решении говорится, что суд решил взыскать с компании музыканта в пользу той же организации сумму основного долга по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 197 600 рублей 56 копеек, неустойку в размере 45 622 рублей 59 копеек, а также неустойку, рассчитанную за период с 12 января 2024 года по день фактической оплаты задолженности, исходя из 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день предъявления соответствующего требования за каждый день просрочки. Таким образом, общая сумма вызсканных средств составляет свыше 720 тыс. рублей.

Учредителями компании "Джаз-оркестр Игоря Бутмана" являются сам Бутман, а также Валерий Исаев и Марат Гарипов. Согласно Единому государственному реестру юрлиц, она занимается продажей и доставкой продуктов питания, имеет лицензию на торговлю алкогольными напитками.

Невский экологический оператор занмается обработкой и утилизацией отходов.