Минвостокразвития ожидает поставку 100 самолетов для авиакомпании "Аврора"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития рассчитывает на поставку более 100 воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" до 2030 года. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Стратегия единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" построена на использовании отечественной авиатехники: "Байкал", Ил-114, Superjet, МС-21. Есть соглашения о поставке более 100 воздушных судов. На этом построена вся стратегия развития компании до 2030 года. Рассчитываем, что промышленность в этом смысле нас не подведет", - сказал он.

Чекунков отметил, что по сравнению с советским периодом по некоторым регионам интенсивность авиаперевозок снизилась в 10 раз и больше. "В рыночных условиях обеспечить такую авиаинтенсивность сложно. Но значительно повысить, особенно востребованные маршруты, можно. Мы сделали это, создав единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора" и существенно расширив маршрутную сеть. Практически все регионы открыли новые аэропорты: Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск, Камчатка, и в этом году открывается Благовещенск, Игнатьево", - пояснил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному выпуску не позднее конца 2026 года. По данным Минпромторга, окончание сертификации обновленного Superjet с двигателем ПД-8 ожидается не позднее декабря этого года.