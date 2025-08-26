Поправка об установлении лимита должна предполагать гибкий подход, чтобы под ограничения не попали законопослушные клиенты, считают в банке

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поправка об установлении лимита на выдачу банковских карт должна предполагать гибкий подход, чтобы под ограничения не попали законопослушные клиенты, например детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, должны учитываться отдельно, чтобы ограничения не задели многодетные семьи. Таким мнением с ТАСС поделился представитель Т-банка.

Накануне в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.

"Если говорить об ограничения числа карт, то здесь также важно думать о гибком подходе, чтобы ограничения не сказались негативно на клиентском опыте и финансовых показателях банков. Мера может затронуть не только дропперов, но и законопослушных клиентов. Учитывая, что инструменты контроля количества карт пока не разработаны, вероятность того, что под ограничение попадут не дропперы, достаточно высокая", - отметили в кредитной организации.

В Т-банке считают, что в этой ситуации возможно предпринимать более гибкие меры. Например, разделить карты по категориям (дебетовые, кредитные и т. д.), а также отдельно учитывать детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, чтобы ограничения не задели многодетные семьи. "В отдельную категорию могут быть выделены токенизированные платежные решения, которые сейчас активно развиваются в условиях санкционных ограничений", - добавил представитель банка.