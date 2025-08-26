По данным газеты, компания может вернуться на проект "Сахалин-1", если правительства дадут зеленый свет в рамках мирного процессе по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания рассматривает возвращение на проект "Сахалин-1" в случае, если правительства двух стран дадут зеленый свет в рамках мирного процесса по Украине.

По данным WSJ, руководство Exxon обратилось к правительству США за поддержкой в случае своего возвращения в Россию. Генеральный директор компании Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Возобновление бизнеса в России ознаменовало бы резкое сближение двух государств, пишет издание.