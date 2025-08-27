Урожай составил 29 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края завершили уборку ранних зерновых культур. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, урожай составил 29 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн больше показателя 2024 года.

"Приморские сельхозпроизводители увеличили производство ранних зерновых культур на 8 тысяч тонн - до 29 тыс. (на 38%). Больше всего зерна намолотили аграрии Хорольского муниципального округа. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, приморские аграрии убрали более 15 тыс. га овса, ячменя и пшеницы, выполнив план на 100%. По словам специалистов, хорошему урожаю в этом году сопутствовала благоприятная погода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Приморском крае продолжается уборка раннего картофеля и овощей, бахчи. По словам зампреда правительства Приморья Кирилла Хижинского, несмотря на сложную посевную кампанию, этот год должен быть благополучным, сельхозпроизводители намерены получить хорошую урожайность по кукурузе и сое.