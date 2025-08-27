Показатель достиг 32,7 месяца, отметили в Национальном бюро кредитных историй

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в России в июле 2025 года увеличился за месяц на 18,2% и достиг 32,7 месяца против 27,6 месяца в июне, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В сентябре - декабре 2024 года средний срок потребительских кредитов упал на 12 месяцев. Во многом это было обусловлено снижением аппетита к риску у банков, а также сокращением спроса на потребкредиты со стороны граждан по причине высоких ставок. При этом с начала 2025 года мы наблюдаем стабилизацию, а в июне - июле и восстановительный рост среднего срока потребкредита (на 9,5 месяцев) почти до уровня середины прошлого года. Это было связано с некоторым оживлением выдачи потребкредитов в последние пару месяцев из-за корректировки банками своих ставок в сторону уменьшения. Так, средняя ПСК (полная стоимость кредита - прим. ТАСС) по потребкредитам в июне - июле сократилась сразу на 5,1 п. п.", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В НБКИ подчеркнули, что по сравнению с июлем прошлого года показатель практически не изменился и составил 32,7 месяца в июле 2024 года против 32,8 месяца годом ранее.

Среди регионов максимальный средний срок кредитов отмечен в Москве (41,9 месяца) и Санкт-Петербурге (39,7 месяца), тогда как минимальные показатели зафиксированы в Приморском (28,5 месяца) и Хабаровском (28,9 месяца) краях. Наибольшая динамика роста в июле по сравнению с июнем зафиксирована в Москве (+41,6%), Санкт-Петербурге (+29,3%), Московской области (+26,0%), а также в Краснодарском (+19,8%) и Алтайском (+18,3%) краях.