ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Твердотельные накопители, разработанные в Петрозаводском государственном университете на грант ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России", почти окупили бюджет, выделенный на разработку. Об этом рассказал ТАСС начальник управления по инновационно-производственной деятельности вуза Алексей Штыков.

"По результатам проекта мы должны были передать интеллектуальную собственность и техническую документацию индустриальному партнеру, а он - организовать производство и продажи. Сейчас пятый год коммерциализации, мы приближаемся к тому, что к концу года они закроют грант", - рассказал собеседник агентства.

По словам Штыкова, индустриальный партнер наладил производство и отгружает продукцию на сумму более 50 млн руб. в год. Она является не только инновационной, но и направлена на импортозамещение. В основном идет речь о сбыте другим компаниям и государству. В частности, SSD создавали для нужд промышленности, где необходима высокая отказоустойчивость системы.

В стандартную линейку входят накопители высокой плотности объемом 1,4 и 8 терабайт с интерфейсами SATA и NVMe, также для спецзаказов возможен выпуск SSD большего объема. Благодаря проекту в ПетрГУ появились свои производственные линейки, базовая кафедра, а ученые получили новые компетенции. Кроме того, сократился срок разработки новых дисков.

"Во-первых, цель была загрузить мощности индустриального партнера, во-вторых, в обязательном порядке провести исследование. Мы добились того, что научились делать собственные модули памяти, собрали это все на отечественных решениях, поставили на печатную плату, упаковали в корпус. Партнеры подтвердили высокий уровень локализации технологии", - рассказал Штыков.