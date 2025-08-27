Среди зарубежных направлений лидирует Китай, отмечается в исследовании "Сбера"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 20% россиян поддерживают стремление детей учиться за границей, чаще всего для учебы выбирают Китай. Об этом свидетельствуют данные исследования "Сбера", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Большая часть россиян (79%) отдают предпочтение получению высшего образования внутри страны, демонстрируя готовность инвестировать в обучение значительные средства - почти 300 тыс. рублей ежегодно или 1,6 млн рублей суммарно за весь период учебы. Среди зарубежных направлений лидером стал Китай", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Исследование, проведенное в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек показало, что регулярно или периодически откладывают деньги на оплату собственного или детского образования 8,8% россиян. Среди родителей, поддерживающих обучение за границей, больше всего сторонников во Владивостоке (41%), Уфе (30%) и Москве (28%). По данным "Сбера", всего 5,5% опрошенных студентов планируют продолжить учебу в зарубежных вузах. Чаще всего о таких планах говорили жители Иркутска (13%), Астрахани (12%) и Севастополя (12%).

Наиболее популярными вузами Китая для россиян стали Пекинский университет (31%) и Университет Цинхуа (27%), далее следуют Шанхайский, Чжэцзянский и Тяньцзенский университеты, отмечается в исследовании "Сбера".