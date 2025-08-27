Сеть автозаправок "ННК-Приморнефтепродукт" уже нарастила поставки топлива на свои станции, отметил губернатор региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Цены на топливо в Приморском крае начинают постепенно снижаться. Ситуацию взяло под контроль региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Федеральная антимонопольная служба проконтролирует цены на топливо на автозаправочных станциях. Как сообщили в Приморском УФАС России, цены на бензин на бирже начали снижаться, и теперь продавцы на частных заправках тоже начнут уменьшать стоимость", - написал Кожемяко.

Он отметил, что крупнейшая в крае сеть автозаправок "ННК-Приморнефтепродукт" уже нарастила поставки топлива на свои станции. Вдвое увеличено число бензовозов - до 64. Губернатор добавил, что цены на ННК не поднимались, так как это крупнейший поставщик, имеющий большие запасы топлива.

"Причинами перебоев в работе АЗС стали: рост цен на бирже, сезонный рост потребления топлива и логистические сложности при доставке топлива в регион. Сейчас все эти факторы стабилизируются. Ценообразование на небольших частных АЗС - под контролем ФАС", - подчеркнул глава региона.