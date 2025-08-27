Технополис подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Татарстанский технополис "Химград" подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана. Стороны в том числе будут рассматривать возможности создания промпарков, сообщил ТАСС гендиректор "Химграда" Айрат Гиззатуллин на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Мы видим потенциал в развитии и малого бизнеса, нашего российского присутствия в Казахстане. Поэтому с акиматом Атырауской области мы подписали меморандум о сотрудничестве для того, чтобы рассмотреть возможности работы совместно по направлению создания и развития индустриальных парков. <...> Мы видим потенциал у этого рынка, с одной стороны. Во-вторых, мы видим очень большую заинтересованность у наших партнеров, выгодное географическое положение", - сказал Гиззатуллин.

Он напомнил, что "Химград" имеет опыт работы за пределами России, в частности в Узбекистане, где в сотрудничестве с ним работают химико-индустриальный технопарк "Чирчик" и технопарк "Джизак". "Казахстан, безусловно, является очень динамично развивающейся страной, динамично развивающимся рынком. Технологически и по отраслевому признаку очень нам близким. Многие крупные наши компании <...> работают с Казахстаном", - сказал гендиректор.

При этом он отметил, что формат будущих совместных проектов еще не определен. "Рынок Республики Казахстан достаточно развитый, много инфраструктурных проектов реализовано. Свободные экономические зоны работают, технопарки работают, индустриальные парки, в том числе для малого бизнеса. Но нам представляется, что тот опыт, который мы получили в Узбекистане, который у нас есть в Российской Федерации, он может быть тоже дополнительным фактором при развитии тех проектов, которыми коллеги занимаются в Атырау", - сказал Гиззатуллин.