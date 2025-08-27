Минэкономразвития: турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек

Учитывая ограничения в Анапе и ситуации с авиацией, показатель не дойдет до 100 млн, отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России в 2025 году увеличится по сравнению с предыдущим годом и, по прогнозу, достигнет 96 млн человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы ожидаем, что он вырастет. Я думаю, что не меньше 96 млн человек", - сказал замминистра.

Вахруков отметил, что показателя в 100 млн поездок по стране достичь пока не удастся. "С учетом ограничений по Анапе и того, что сейчас происходит с авиацией, с режимом "ковер", отменами рейсов, я думаю, что до 100 [млн] мы не дотянем", - объяснил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что туристический поток по России в 2024 году составил около 92 млн поездок и стал рекордным за всю историю статистических наблюдений. До 2030 года, согласно целям нацпроекта по туризму, турпоток по стране должен достичь показателя в 140 млн поездок в год.