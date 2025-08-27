Снижения числа поездок иностранных туристов в РФ не отмечается, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию по групповым безвизовым спискам снизился в июне, но по итогам года ожидается выход на плановые показатели. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Есть определенная просадка по июню из-за всех этих ограничений. Я думаю, что восстановится до конца года, выйдем на плановые показатели", - сказал он.

По словам замминистра, в целом снижения числа поездок иностранных туристов в Россию не отмечается.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что количество китайских туристов, въезжающих в Россию по групповому безвизовому режиму, сокращается. В январе - июне 2025 года по групповым безвизовым спискам в 15 регионов РФ въехали 165 769 граждан КНР, что на 12,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.