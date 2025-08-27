Юрия Кузнецова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщило издание

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура требует взыскать в доход государства имущество экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

Иск, подписанный первым заместителем генерального прокурора Анатолием Разинкиным, зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы 20 августа. По данным источника газеты, близкого к следствию, расследование уголовного дела завершено, фигуранты знакомятся с материалами перед разбирательством по существу. Кузнецов был задержан в мае 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна.

Проверка в отношении генерала проводилась по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова при осуществлении надзора ГСУ Следственного комитета РФ. В ходе проверки выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, сообщил первый источник "Ведомостей".

Газета со ссылкой на сведения налоговой сообщает, что доход Кузнецова за 2010-2023 годы составил 47,6 млн рублей, его супруги - более 41 млн рублей. При этом в целях сокрытия имущества генерал приобретал недвижимость, оформленную на родственников.

Источник "Ведомостей" со ссылкой на надзорный орган уточняет, что стоимость выявленного имущества превышает 504 млн руб. В числе спорного имущества - недвижимость в Московской области, Краснодаре и Москве, а также сотни тысяч долларов и евро, 59 золотых и 101 серебряная монета, наручные часы и более 90 ювелирных изделий.

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2021-2023 годах он получил взятку в виде земельного участка и жилого дома.