Активизируется работа по инновационным ядерным направлениям, по развитию малых станций, средних станций, сообщила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации Наталья Ильина

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030 году первыми в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла. Об этом в рамках форума "Технопром" в Новосибирске сообщила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации "Росатом" Наталья Ильина.

"Активизируется работа по инновационным ядерным направлениям, по развитию малых станций, средних станций. Ну, соответственно, на это мы обращаем, конечно, внимание, и нам важно реализовать проекты к 2030 году. Первый в мире ядерный энергокомплекс из трех объектов состоит: энергоблок, естественно, безопасности с реактором БРЕСТ. Первый в мире завод по производству плотного топлива. Кстати, он уже реализован на площадке Северска. Первый объект построен, мы показали возможности. И я надеюсь, что как раз к 2030 году замыкание ядерного топливного цикла мы продемонстрируем первые во всем мире", - сказала Ильина

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.