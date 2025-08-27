Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии, ранее заблокированные санкциями

Общая сумма переведенных пенсий составила €15,4 млн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии за первые три квартала этого года, которые ранее были заблокированы из-за санкций. Общая сумма переведенных пенсий составила €15,4 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

"Получателями средств в рамках международных договоров с Латвией и Эстонией стали 13,3 тыс. человек, большинство из которых проживает в Латвии. На пенсии в общей сложности перечислено €15,4 млн. Это плановые выплаты за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями", - говорится в сообщении.

Предварительно планируется, что в Эстонии компетентные органы контрагентов доставят пенсионерам средства с 8 по 14 сентября, а в Латвии зачисление пройдет с 8 по 21 сентября.

Как пояснили в ведомстве, пенсионеры, проживающие за границей, получают средства из Соцфонда раз в квартал на счет, открытый в иностранном банке, или через зарубежное пенсионное ведомство. Пенсии выплачиваются в валюте через банк, обеспечивающий международные переводы, процесс организован через систему банков-корреспондентов. Для осуществления перевода требуется согласие иностранной стороны на проведение платежей.

В августе соответствующее согласие было получено от компетентных органов Латвийской и Эстонской республик. Теперь российская сторона направила аналогичный запрос на перевод платежей в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, также ограничивающие прием пенсий из России. После получения согласия выплаты будут перечислены и в эти страны. "Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу. Например, в феврале текущего года Социальный фонд предпринимал попытки переводов в том числе получателям пенсий по международным договорам с Латвией и Эстонией. Однако платежи были заблокированы из-за введенных ограничений, не зависящих от российской стороны", - уточнили в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что в связи с введением экономических санкций правительство РФ в марте 2023 года приняло постановление, согласно которому пенсионеры за границей могут получать выплаты в рублях или на счет в России. Для этого надо подать соответствующее обращение в Соцфонд.