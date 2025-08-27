Это поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, отметили аналитики из исследовательского центра GTRI

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Объем индийского экспорта в США, согласно прогнозу, сократится на 43% из-за введенных вашингтонской администрацией пошлин в 50% на товары из республики. К таким выводам пришли аналитики из исследовательского центра GTRI.

Авторы исследования прогнозируют, что экспорт Индии в США резко сократится с $86,5 млрд в 2025 финансовом году до $49,6 в 2026 финансовом году.

Аналитический центр подсчитал, что, хотя 30% экспорта стоимостью $27,6 млрд не будут облагаться пошлинами, а 4%, в основном автозапчасти, будут облагаться тарифами в 25%, основная часть - 66% стоимостью $60,2 млрд, включая одежду, текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, креветки, ковры и мебель, будет подвергнута полному тарифному сбору в 50%.

"Экспорт из этих секторов может упасть на 70%, до $18,6 млрд, что приведет к общему сокращению поставок в США на 43% и поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", - предупредили аналитики.

Как считают в GTRI, действия США представляют собой серьезный вызов для экономики Индии. Властям придется ввести несколько существенных изменений, чтобы обеспечить рабочие места и бесперебойное функционирование индийской промышленности.

В среду вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. Ранее вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны.