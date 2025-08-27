Реализация проекта повысит качество и надежность теплоснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Красноярский край получит 6 млрд рублей инфраструктурного кредита на модернизацию Железногорской ТЭЦ (город Сосновоборск). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Котюков по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Стоимость проекта - 10 млрд рублей, из них почти 6 млрд рублей Красноярский край получит в виде инфраструктурного кредита на модернизацию станции. Наша заявка уже одобрена и поддержана правительственной комиссией по региональному развитию под руководством Марата Шакирзяновича", - написал глава региона.

По его словам, проект также включает строительство тепловых сетей до Сосновоборска и поселка Подгорный, где сейчас работает неэффективная мазутная котельная. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность теплоснабжения и создаст условия для развития промышленного производства и жилищного строительства в Железногорске и Сосновоборске. По информации правительства края, также из общей суммы инвестиций 3 млрд руб. будет вложено компанией "Красэко", остальное - средства краевого бюджета. Проект будет реализован в течение четырех лет.

Железногорская ТЭЦ - обеспечивает теплом Железногорск и Сосновоборск.