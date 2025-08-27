Компания "Казмунайгаз" ведет переговоры, указал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана ведут переговоры о возобновлении ранее приостановленных поставок по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Касательно Баку - Тбилиси - Джейхан официальных заявлений со стороны оператора о том, что там есть какие-то хлорорганические соединения я не видел, но я узнал об этом из новостных лент. Было сообщение о приостановке [поставок]. Но я знаю, что сейчас [нефтегазовая компания] "Казмунайгаз" ведет переговоры о скорейшем возобновлении [поставок] по данному маршруту", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос об экспорте казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан.