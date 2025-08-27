Решение дает предпринимателям возможность ввозить в страну продукцию без технических барьеров и насыщать рынок промышленными и продовольственными товарами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2026 года упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение продукции. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Речь, в частности, идет о запчастях, которые ввозятся для обслуживания или ремонта ранее выпущенных в обращение в России техники и оборудования, а также о комплектующих, компонентах, сырье или материалах для производства продукции на территории страны. Ранее ввоз этих товаров требовал прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени", - говорится в публикации.

Отмечается, что решение направлено на поддержку российского бизнеса в условиях санкций, оно дает предпринимателям возможность ввозить в страну продукцию без технических барьеров и насыщать рынок промышленными и продовольственными товарами. "Практика работы в упрощенном порядке доказала свою эффективность и продолжит действие", - указали в кабмине.

В марте 2022 года правительство ввело упрощенный порядок сертификации товаров, согласно которому декларации о соответствии можно подавать без проведения длительных лабораторных исследований, достаточно собственных доказательств. Чтобы избежать попадания на рынок некачественной продукции, кабмин усовершенствовал процедуру. "После подачи декларации по упрощенной схеме и вывода продукции на рынок производители и экспортеры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования", - уточняется в сообщении.