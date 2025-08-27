Импортозамещенный МС-21 прошел наземные частотные испытания

Эксперты проверили работу отечественной системы электроснабжения и радиоэлектронного оборудования

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты "Яковлева" (входит в ОАК) завершили наземные частотные испытания второго импортозамещенного образца среднемагистрального самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Специалисты ПАО "Яковлев" завершили наземные частотные испытания второго импортозамещенного образца среднемагистрального самолета МС-21. Испытания прошли в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода", - говорится в сообщении.

Как уточнили в корпорации, в ходе испытаний опытного самолета проверили работу отечественной системы электроснабжения, гидросистемы, комплексной системы управления, системы шасси и радиоэлектронного оборудования, созданных преимущественно широкой кооперацией предприятий Ростеха.

"Программа испытаний состоит из двух видов проверок и включает в себя испытания агрегатов комплексной системы управления и агрегатов шасси при возбуждении колебаний с различными частотами. Самолет, прошедший частотные испытания, защищен от возникновения в полете опасных резонансных колебаний конструкции", - рассказали в компании.

По словам главного конструктора МС-21 ПАО "Яковлев" Виталия Нарышкина, частотные испытания - важный этап программы сертификации, который гарантирует надежность воздушного судна и "приближает полностью импортозамещенный лайнер к первому полету".