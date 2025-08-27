Никитин: говорить о безлюдных технологиях в применении беспилотников пока рано

По словам главы Минтранса, беспилотные решения должны быть в разы безопаснее, поэтому ведомство продолжит пилотировать эти технологии еще несколько лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Говорить о полностью безлюдных технологиях в сфере применения беспилотников пока еще рано, заявил в интервью "России-24" глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Когда мы говорим о беспилотниках, мы, в первую очередь, про дроны вспоминаем, конечно. Но на самом деле беспилотные технологии реализуются абсолютно во всех видах транспорта. <…> И, безусловно, они где-то облегчают жизнь, где-то создают большую безопасность, где-то создают большую эффективность. Наверное, рано говорить о полностью безлюдных технологиях, все равно человек нужен", - отметил он.

По его словам, в Минтрансе считают, что беспилотные решения должны быть в разы безопаснее, поэтому ведомство продолжит пилотировать эти технологии еще несколько лет.

"Поэтому еще несколько лет мы будем все это пилотировать, будем очень осторожно это внедрять, чтобы, не дай бог, не создать каких-то рисковых ситуаций", - подытожил он.