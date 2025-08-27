По данным на 10:04 мск, индекс RGBI снижался на 0,3%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже 120 пункта впервые с 8 августа 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:04 мск, индекс RGBI снижался на 0,3% - до 119,95 пункта. К 10:20 мск индекс гособлигаций РФ ускорил снижение и находился на уровне 119,87 пункта (-0,37%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.