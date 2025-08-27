Проект рассчитан на 10 лет, будет реализован поэтапно

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Автоваз" и инвестиционный фонд Central Asia Capital планируют в 2026 году запустить в Киргизии крупноузловую сборку автомобилей Lada под брендом Muras. Об этом говорится в сообщении фонда.

"Инвестиционный фонд Central Asia Capital представляет проект по созданию первого национального автозавода в Кыргызстане, где будет производиться автомобиль Muras. Инициатором проекта стал фонд, а технологическим партнером выступил АО "Автоваз", - сказано в сообщении.

В "Автовазе" ТАСС подтвердили, что проект находится в стадии обсуждения с партнерами, в компании заинтересованы в его развитии.

"Мы обсуждаем с партнерами проект и заинтересованы в его развитии", - сказали ТАСС в пресс-службе "Автоваза".

Проект рассчитан на десять лет, будет реализован поэтапно. Так, первый этап (2026-2030 годы) предусматривает крупноузловую сборку с производством до 1,5 тыс. авто в год, второй этап (2031-2035 годы) - среднеузловую сборку, расширение модельного ряда и увеличение производства до 5 тыс. авто, третий этап (после 2035 года) - переход на полный производственный цикл с выпуском свыше 7 тыс. машин ежегодно.

В сообщении инвестфонда отмечается, что завод Muras будет выпускать легковые автомобили - популярные модели "Автоваза", а именно Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus, Lada Niva, Lada Iskra. Также завод будет производить коммерческий транспорт и специальные модели для медицины и социальной сферы.

"В 2031 году планируется экспортировать до 3 000 автомобилей ежегодно в страны Центральной Азии и Балкан. Проект был высоко оценен на VII Киргизско-российском экономическом форуме в Бишкеке и получил признание в правительственных кругах России", - добавили в Central Asia Capital.