Бумаги поднимались на фоне новостей о возможной продаже гипермаркетов торговой сети "Ленте"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) торговой сети "О’Кей групп" росла на Московской бирже почти на 22%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, расписки компании росли на 21,88%, до 35,21 руб. за бумагу. В это же время акции МКПАО "Лента" росли на 2%, до 1 784,5 руб. за бумагу.

К 10:20 мск, расписки "О’Кей" замедлили рост и торговались на уровне 33,9 руб. за бумагу (+17,34%), а бумаги "Ленты" ускорили рост и находились на уровне 1 794 руб. за акцию (+2,54%).

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в "Севергрупп" и собеседника, близкого к бенефициарам "О'Кей групп", сообщила о том, что торговая сеть "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов "О'Кей". Сделка находится на стадии необязывающего предложения (Non-Binding Offer, NBO), которое предполагает определение условий между продавцом и покупателем. При этом, по словам источника, близкого к бенефициарам компании, продать гипермаркеты стороннему инвестору можно будет только после того, как магазины будут выведены из структуры "О'Кей групп". По его оценке, это может произойти не раньше 2026 года.