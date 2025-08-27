Экспорт продукта в Россию в январе - июле 2025 года составил 13 млн кг

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Экспорт ланкийского чая в Россию в январе - июле 2025 года составил 13 млн кг, что делает РФ одним из лидеров среди импортеров чая из Шри-Ланки. Об этом сообщает издание The Daily Star со ссылкой на данные чайной отрасли Шри-Ланки.

По информации газеты, Россия занимает третье место среди крупнейших импортеров ланкийского чая. На первом месте находится Ирак (22,6 млн кг), на втором - Ливия (13,02 млн кг), увеличившая импорт на 224%. Совокупный экспорт чая Шри-Ланки в январе - июле составил 150,85 млн кг, что на 10,38 млн кг больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чай - крупнейший экспортный товар Шри-Ланки. Ранее островное государство занимало третье место в мире по производству чая после Китая и Индии и являлось одним из крупнейших экспортеров чая (23% мирового экспорта). В 2021-2022 годах Шри-Ланка сократила производство чая из-за экономического кризиса и прекращения использования в отрасли минеральных удобрений, вызванного запретом властей и отсутствием валюты для их импорта. За последние годы островному государству удалось нарастить производство чая до годового показателя в примерно 1,5 млрд кг.

Страна экспортирует чай в 150 стран мира, 20 из которых закупают его в больших объемах. В ланкийской чайной промышленности заняты 135 тыс. рабочих, около 20 плантационных компаний, 590 чайных фабрик, а также 280 компаний - экспортеров чайной продукции.