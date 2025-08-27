Минтранс в ближайшие месяцы будет обсуждать документ с транспортным и научным сообществом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Транспортную стратегию России планируется продлить до 2050 года с учетом развития беспилотных систем, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Очевидно, мы будем больше внимания обращать на беспилотные технологии, которые абсолютно во всех сферах транспорта внедряются, и корректировка стратегии будет. Мы ее продлим до 2050 года, такое поручение дал председатель правительства. Буквально в самые ближайшие месяцы мы с транспортным и научным сообществом активно будем ее обсуждать", - сказал Никитин.