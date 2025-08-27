Замминистра энергетики Евгений Грабчак отметил, что отрасль готова перейти к ассистентам-помощникам, которые бы заменили человеческий рутинный труд на машинный

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Отрасль электроэнергетики России находится на распутье и в "зоне турбулентности" в связи с большим количеством вызовов и внедрением ИИ в процессы работы, однако ей необходимо обратить внимание на новые технологии и следовать тенденциям по роботизации. Таким мнением в рамках "Технопрома" в Новосибирске поделился замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Электроэнергетика находится в такой зоне турбулентности, достаточно много вызовов. Сейчас это, наверное, технологический суверенитет, повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, повышение эффективности работы энергосистемы. В целом, электроэнергетический комплекс, он на таком распутье находится у нас в преддверии изменения технологического уклада, в преддверии хайпа искусственного интеллекта", - сказал Грабчак.

По его словам, отрасль готова перейти к ассистентам-помощникам, которые бы заменили человеческий рутинный труд на машинный. "Наверное, это то, на что нужно обращать внимание в свете тенденций. Здесь, конечно же, нам нужно идти в сторону вот как раз тех тенденций по автоматизации и роботизации, которые сейчас достаточно активно обсуждаются", - добавил замминистра.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства".

