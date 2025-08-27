Объем капиталовложений в ее переоснащение составил 22 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Северсталь" запустила после остановки на капитальный ремонт I разряда доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на площадке Череповецкого металлургического комбината. Объем капиталовложений в переоснащение печи составил 22 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"За последние годы "Северсталь" инвестировала около 100 миллиардов рублей в обновление доменных печей. Мы построили новую доменную печь №3, выполнили капитальные ремонты I разряда печей №4 и №5. Совокупно эти агрегаты производят более 80% продукции. Сегодня их текущее техническое состояние и эксплуатационные параметры полностью соответствуют современным производственным требованиям и экологическим стандартам компании. Переоснащение, в частности, позволит увеличить долю железорудных окатышей в шихте и снизить расход кокса", - отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев, его слова приводятся в сообщении компании.

Комплекс работ капитального ремонта доменной печи №4 позволит обеспечить следующую рабочую кампанию агрегата продолжительностью не менее 15 лет, восстановить проектные параметры, обеспечить высокую производительность, надежность и экологичность оборудования. Основные операции в рамках проекта - замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора с заменой машин и системы аспирации, добавили в "Северстали".

К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ были привлечены собственные подразделения "Северстали", отметили в компании. Генеральный подрядчик работ - Центр "Домнаремонт" (входит в состав компании "Северсталь"). Генеральным проектировщиком выступил "Северсталь-проект". В изготовлении оборудования и проведении работ задействованы специалисты 30 компаний Вологодской области, уточнили в "Северстали".

Доменная печь №4 "Вологжанка" выпускает 2,4 млн тонн чугуна в год и является третьей по объемам производства чугуна на Череповецком меткомбинате (ключевой актив "Северстали").