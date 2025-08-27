Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что российские крупные авиакомпании соблюдают правила при задержке и отмене рейсов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ и прокуратура будут "убеждать" иностранных авиаперевозчиков соблюдать права российских пассажиров при задержках или отменах рейсов, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью "России-24".

"Спасибо большое нашим крупным авиакомпаниям - все они выдерживают правила, обеспечивают людей водой и питанием. Есть вопросы к небольшим авиакомпаниям, и есть вопросы к ряду зарубежных перевозчиков, которые не всегда имеют свое представительство, работают через агентов наших аэропортов. Соответственно, где-то они чуть проскальзывают, и мы, конечно, обращаем на это внимание, мы с Ространснадзором, прокуратурой, условно говоря, будем убеждать различными методами, в полном объеме обеспечивать для пассажиров те требования, которые есть", - сказал он.