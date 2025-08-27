В случае подтверждения фактов нарушений организации грозят административные штрафы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Территориальные органы ФАС выявили признаки установления монопольно высоких цен в двух аэропортах - Шереметьево и Сургута. Признаки нарушения выявлены в ходе анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах с пассажиропотоком свыше 1 млн человек в год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"К настоящему моменту признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух регионах. В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО "Мир вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту Шереметьево", - отметили в службе. Там добавили, что при этом цены на многие товары, реализуемые в вендинговых автоматах организации, были необоснованно завышены.

Также на территории стерильной зоны аэропорта Сургут территориальное управление ведомства установило доминирующее положение АО "Аэропорт Сургут" с долей 100%. При этом Ханты-Мансийское УФАС России выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне.

"Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении ООО "Мир вендинга" и АО "Аэропорт Сургут" по признакам установления монопольно высоких цен на товары", - сообщили в ФАС.

В случае подтверждения фактов нарушений организациям грозят административные штрафы.

Антимонопольные органы продолжают проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.