Компания получила 709 тонн в сутки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Роснефть" получила фонтанный приток безводной нефти дебитом 709 тонн в сутки на скважине месторождения им. Н.Н. Лисовского в Иркутской области, сообщила компания.

"Этот показатель является рекордным для Восточной Сибири и Иркутской области, он превышает средний запускной дебит новых скважин на месторождениях в регионе более чем в 7 раз", - говорится в сообщении.

Месторождение входит в Даниловский кластер. Его основной продуктивный горизонт образован породами кембрийского периода возрастом более 500 млн лет. Как отмечает компания, поиск в таких горизонтах требует применения передовых программных комплексов, современных методов обработки и интерпретации данных 3D сейсмической разведки. Сопровождение разработки месторождений кластера осуществляют специалисты научных институтов "Роснефти" в Красноярске и в Тюмени.

Даниловский кластер "Роснефти" на севере Иркутской области объединяет четыре месторождения. Северо-Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение стало первоочередным и базовым для последующего вовлечения месторождений-спутников - Южно-Даниловского, Западно-Даниловского, Верхнеичерского и имени Н.Н. Лисовского.