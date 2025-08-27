В регионах России откроются 13 построенных по концессии с "дочкой" ВЭБ.РФ школ

В оснащение учебных заведений входят лаборатории робототехники, студии 3D-моделирования, звукозаписи, телерадиовещания и виртуальной реальности

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Открытие 13 новых школ, построенных по концессионным соглашениям с ООО "Прошкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ), состоится 1 сентября в 8 регионах России. Совокупная стоимость проектов составила более 29 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"В День знаний в восьми регионах страны откроются 13 новых школ, построенных по концессионным соглашениям между ООО "Прошкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и региональными или муниципальными властями. Объекты сданы в Республике Чувашия, Республике Саха (Якутия), Челябинской, Тульской, Белгородской, Архангельской, Липецкой и Сахалинской областях. Совокупная стоимость проектов превысила 29 млрд рублей, из которых более 25 млрд "Прошкола" привлекла за счет кредитов от ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что школы оснащены современным оборудованием. В них есть инженерные, IT-, медицинские, кадетские, химико-биологические и другие классы. В оснащение входят лаборатории робототехники, студии 3D-моделирования, звукозаписи, телерадиовещания, виртуальной реальности. Кроме того, в школах предусмотрены лифты, подъемники, пандусы, расширенные дверные проемы, сенсорные комнаты, кабинеты дефектолога и психолога для обучения детей с травмами и особенностями развития.

"Повышение качества жизни каждой российской семьи - один из основных приоритетов государства. Реализовывая федеральные и национальные проекты, ВЭБ.РФ создает надежный фундамент для будущего страны. В частности, строительство новых школ помогает развивать регионы и выводить образование на новый уровень. До конца 2026 года при участии "Прошколы" планируется построить более 60 учебных заведений в 22 регионах, где будут учиться около 50 тысяч школьников", - приводит пресс-служба слова главного управляющего директора ВЭБ.РФ, гендиректора ООО "Прошкола" Александра Чеботарева.

Также сообщается, что возведение объектов по концессии финансируется за счет капитальных грантов, преимущественно из федерального бюджета, и средств кредиторов - ВЭБ.РФ и Сбербанка. Впоследствии местные власти выплачивают полную стоимость - как правило, в течение 10-15 лет. К строительству привлекались региональные строительные компании, что позитивно сказывается на экономике этих субъектов: сохраняются инвестиции, появляются новые рабочие места и заказы местным промпредприятиям.