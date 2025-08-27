Ограничения Евросоюза привели к негативным последствиям в Европе, отметила газета

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. ЕС обладает крайне ограниченными возможностями для санкционного влияния на РФ. Как пишет газета Il Fatto quotidiano, европейцы исчерпали набор рестрикций, а те, что остаются в распоряжении в виде вторичных санкций, находятся в руках США.

В статье говорится, что в готовящемся 19-м по счету пакете санкций осталось крайне мало целей. Принятие новых рестрикций в отношении нефтяной и газовой отраслей маловероятно. После 18-го пакета санкций, принятого 19 июля, новые меры, как и предыдущие, будут неэффективными, если их не разделяют США, которые, по утверждению авторов материала, обладают санкционными рычагами давления на Москву через вторичные рестрикции в отношении Китая и Индии.

Il Fatto quotidiano отмечает, что влияние санкций на РФ остается крайне сомнительным. Напротив, санкции ЕС привели к негативным последствиям в Европе: удорожание энергоносителей, рост инфляции, риски для цепочек поставок, указывается в статье. В то же время показатели экономического роста России в целом выровнялись после падения в 2022 году.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать усиливать санкции против России и намерен принять 19-й пакет в начале сентября вне зависимости от дипломатических усилий. О том, что работа над новым пакетом уже идет, сообщала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.