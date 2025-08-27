Профсоюзы предлагают закрепить доплаты наставникам не менее 10%

Федерация независимых профсоюзов России сочла, что такое положение должно быть приложением к коллективному договору

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект методических рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по организации наставничества в сфере труда. В частности, предлагается, что доплата наставнику за каждого обучаемого работника должна составлять не менее 10% от оклада, проект имеется в распоряжении ТАСС.

Документ разработан в рамках подготовки к всероссийской акции профсоюзов 7 октября "За достойный труд наставников!", приуроченной к Всемирному дню действий "За достойный труд!".

"При выполнении дополнительной работы без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производит наставнику доплату к заработной плате, но не менее 10% за одного наставляемого", - указано в проекте методических рекомендаций.

Профсоюзы считают, что положение о наставничестве в организации должно быть приложением к коллективному договору. Для работника, уже работающего в организации по трудовому договору, работа в качестве наставника должна быть дополнительной, и ее нужно оформлять дополнительным соглашением к трудовому договору. "Работник, для которого работа по наставничеству является дополнительной, осуществляет ее путем совмещения профессий в соответствии со статьей 60.2 ТК РФ", - отмечается в документе.

Кроме того, рекомендуется установить дополнительные гарантии для наставников - приоритетное право выбора периода отпуска, предоставление дополнительных дней оплачиваемого отпуска, установление гибкого графика работы, приоритетная жилищная поддержка от работодателя (компенсация ипотечных платежей, аренды жилья или предоставление служебного жилья наставнику), а также включение наставников в кадровый резерв на руководящие должности.