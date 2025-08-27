В Москве на 30% увеличился оборот производства одежды и текстиля

В первом полугодии предприятия отрасли заработали 139 млрд рублей, превысив показатель того же периода прошлого года почти на треть

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. В Москве за шесть месяцев 2025 года оборот производителей текстильных изделий и одежды всоставил 139 млрд рублей. Это почти на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В первом полугодии 2025 года предприятия отрасли заработали 139 млрд рублей, превысив показатель того же периода прошлого года почти на треть. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и более 20% от общего оборота отрасли в России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, в городе работает много крупных и малых производителей одежды и текстиля. Они развивают производство, внедряют инновационные решения, что позволяет им поставлять на столичный рынок продукцию, которая может удовлетворить любые запросы граждан.

Как уточнили в пресс-службе, более 80% отраслевой выручки - около 115 млрд рублей - обеспечили производители одежды. Это выше показателя прошлого года на 34%. На производителей текстильных изделий пришлось почти 20% совокупного оборота - 25,4 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что рост отрасли прежде всего обеспечивается малыми предприятиями. Их оборот по сравнению с первым полугодием 2024 года вырос на 70% - до 85 млрд рублей. Их доля в отраслевом обороте увеличилась на 15% и составила 61%. На крупные и средние предприятия приходится 39% совокупной выручки - 55 млрд рублей.