Она составила 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выручка кикшерингового сервиса Whoosh по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2025 года уменьшилась на 14,7% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 5,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

В сервисе объяснили снижение выручки уменьшением количества поездок за отчетный период в РФ, связанного в первую очередь с погодными и макроэкономическими факторами, а также снижением средней продолжительности поездки. При этом в сервисе фиксируют значительный рост выручки - на 175% - в странах Латинской Америки.

Чистый убыток компании составил 1,9 млрд рублей против прибыли в 2024 году.

Вместе с тем количество зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 26% в годовом сравнении и достигло 30,5 млн, а число средств индивидуальной мобильности, подключенных к сервису, выросло на 19%, до 240 тыс. Сервис представлен уже в 71 городе России, СНГ и Латинской Америки. Выручка в Латинской Америке выросла почти втрое, а количество поездок увеличилось на 169%.

Доходность сервиса по показателю EBITDA упала на 63,3%, достигнув чуть более 1 млрд рублей. Компания объяснила это тем, что в России себестоимость продаж оказалась под давлением, особенно из-за расходов на ремонт, техническое обслуживание, зарядку и транспортировку самокатов, которые были рассчитаны на большее количество поездок, а также затрат на оплату труда. Рентабельность по EBITDA в сегменте кикшеринга составила 19%, временно снизившись из-за адаптации к внешним вызовам.

Мнение менеджмента

Как отметил финансовый директор Whoosh Александр Синявский, на динамику выручки в первом полугодии повлияли внешние факторы - плохие погодные условия в Центральной России, регулярные сбои мобильного интернета.

"Изначально при подготовке к сезону мы ориентировались на прогнозно более высокий спрос, что повлияло на рост расходов, среди которых - зимнее техническое обслуживание большого количества самокатов, закупленных в прошлых периодах, а также рост затрат на перезарядку, в том числе рост постоянных затрат на зарядную инфраструктуру, для поддержания высокого уровня заряда в сезон в расчете на большее количество поездок. Самый существенный рост наблюдается по расходам на текущий ремонт и ТО - это восстановление ресурса СИМ и, фактически, инвестиции в будущее", - сказал он.

Синявский добавил, что в первом полугодии в компании наблюдалось временное сокращение необязательных трат населения на товары и услуги, от которых можно отказаться, сформированное отчасти под влиянием снижения потребительской активности.

"Мы ожидаем стабилизации ситуации на рынке, видим определенные улучшения спроса, однако в текущих условиях уже приняли ряд мер по адаптации к вызовам", - добавил он.

"Меры по оптимизации расходов, которые мы приняли весной и летом, имеют отложенный эффект, но их результат будет заметен уже в отчетности третьего - четвертого кварталов", - отметил Синявский.

Как сообщил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко, фокус работы сервиса в ближайшее время будет направлен, в том числе, на экспансию в Латинской Америке.

"Мы планируем как минимум удвоить там парк к концу 2025 года, поскольку видим большой спрос на поездки, а также развивать новые локации присутствия сервиса, в том числе новые страны", - добавил он.

О сервисе

Whoosh - российский сервис кикшеринга и велошеринга. Компания была основана в 2018 году бывшими топ-менеджерами авиакомпании S7 Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым.

Первые электросамокаты Whoosh появились на улицах Москвы в апреле 2019 года.