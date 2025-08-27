Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. рублей будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России напомнил о введении с 1 сентября 2025 года периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

"Период охлаждения по потребительским кредитам и займам заработает с 1 сентября. С этой даты кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тыс. руб. - через 48 часов", - отметили в ЦБ.

Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. Такие правила установлены законом, который поможет защитить людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников, пояснил регулятор.

При этом в ЦБ указали, что период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тыс. рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу).

"Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин (организацию). Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга", - добавили в ЦБ.

При этом регулятор отметил, что период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. "В этих случаях длительность периода охлаждения зависит от суммы ранее предоставленного кредита (займа) и размера его увеличения. Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 тыс. руб. и клиент увеличивает его на 30 тыс. руб., то длительность периода охлаждения составит 48 часов", - заключили в ЦБ.