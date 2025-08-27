В Восточный полигон также запланированы инвестиции, сообщил глава Минтранса РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Работа по строительству дублера Северомуйского тоннеля на БАМе начнется уже в скором времени. Минтранс РФ также в настоящий момент не отмечает дефицита провозных мощностей Восточного полигона, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава министерства Андрей Никитин.

"Мы не видим какого-то дефицита провозных мощностей, хотя, например, по углю есть определенный рост. То есть сегодня вот это все работает", - сказал он.

"Но еще более важная та работа, которая начинается по строительству новых тоннелей. Напомню, тоннели там строились довольно давно. Там крайне сложно - наверное, в мире такой сложности нет по сейсмоопасности. Все-таки уникальная история. И вот Северомуйский тоннель - уже началась мобилизация, скоро начнется по второму тоннелю уже работа", - добавил министр.

По словам Никитина, на сегодняшний день на Восточном полигоне есть запас по провозным мощностям, также "есть возможность везти больше". Причем это касается как угля, так и других товаров, которыми Россия торгует с юго-восточными странами.

"Мы понимаем, что надо двигаться вперед. Поэтому определенные инвестиции в Восточный полигон - они запланированы", - подытожил глава Минтранса.