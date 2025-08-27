В Минтрансе отметили, что РФ может заняться развитием инфраструктуры эксплуатации гражданских беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минтранс подготовил проект распоряжения правительства РФ об утверждении концепции научно-технологического развития транспортного комплекса страны на период до 2035 года. Министерство назвало основные перспективные транспортные технологии, среди них - грузовые и пассажирские дирижабли, вакуумно-трубопроводный транспорт и средства аэромобильности.

Кроме того, в основные перспективные технологии вошли подвесные рельсовые системы, технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных гражданских судов, магнитной левитации, эксплуатации экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой. Также Минтранс назвал перспективными транспортные средства для работы в нескольких природных средах (воздушной, наземной, водной, подводной).

В том числе среди перспективных технологий указаны высокоскоростные транспортные системы и технологии магнитной левитации. Также названы гибридные двигательные установки и транспортные средства с электродвигателями, включая аппараты вертикального взлета и посадки.

Кроме того, в России могут заняться развитием инфраструктуры эксплуатации автономных транспортных средств и гражданских беспилотных авиационных систем - в частности, Минтранс называет грузоперевозки, сельское хозяйство, метеорологию, ретрансляцию, обслуживание и мониторинг объектов инфраструктуры, технический контроль транспортных средств.

Также Минтранс назвал перспективными защищенные от внешнего вмешательства системы связи и информсистемы, технологии дистанционного зондирования и технологии цифрового моделирования объектов. Помимо этого в РФ могут заняться производством новых материалов, в том числе предназначенных для использования в тяжелых условиях эксплуатации и технологиями цифрового управления процессами перевозок и транспортными системами.