Россияне смогут оплачивать товары по QR-коду во Вьетнаме к 2026 году

Заместитель генерального директора вьетнамско-российского банка VRB Константин Балдуев отметил, что сервис позволит клиентам ВТБ оплачивать товары и услуги через привычное мобильное приложение

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские туристы получат возможность оплачивать покупки через QR-код во Вьетнаме к концу года. Об этом сообщил в репортаже на телеканале "Россия-24" заместитель генерального директора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев.

"Наличие возможности оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода сделает пребывание туристов значительно более комфортным. Новый продукт планируем запустить до нового года", - сказал Балдуев.

Он добавил, что сервис позволит клиентам ВТБ оплачивать товары и услуги через привычное мобильное приложение.

VRB обслуживает все расчеты в рублях и донгах, его доля в товарообороте России и Вьетнама по итогам 2024 года составила около 40%. Банк является единственным во Вьетнаме, который обеспечивает работу карт, подключенных к платежной системе "Мир".