Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Один из них зарегистрирован под наименованием "Kia Маркетплейс"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента.

Один из товарных знаков зарегистрирован под наименованием "Kia Маркетплейс".

По Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарные знаки зарегистрированы по 20, 35, 41, 43 классу, куда входит мебель, организация выставок, автомобильных гонок, реклама авто для продажи через интернет, а также услуги по оптовой и розничной торговле, онлайн-заказов, автодрома, кафе и ресторанов.