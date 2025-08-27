В Мордовии Росатом запустил крупнейшую в России линию по производству композитов

Запуск новой производственной очереди позволит масштабировать мощности с 1 200 т/год до 3 900 т/год

МОСКВА, 27 августа. /ТАС/. Росатом запустил в Саранске (Республика Мордовия) крупнейшую в России линию производства полимерных композитов. Об этом сообщает пресс-служба композитного дивизиона госкорпорации.

Запуск новой производственной очереди полимерных композитов и изделий на их основе позволит масштабировать мощности с 1 200 т/год до 3 900 т/год, создать переделы по выпуску изделий по технологии прессования и термопластичного формования, а также наладить механическую обработку композитных изделий и сборку готовых конструкций на их основе, отмечается в сообщении. Новые мощности обеспечат выпуск широкой номенклатуры продукции: пултрузионные профили массой от 1 до 100 кг для строительства мостов, галерей и шумозащитных экранов; высокоэффективные элементы градирен, превосходящие зарубежные аналоги; а также сложные композитные конструкции для промышленного и инфраструктурного применения. Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении Росатома. Проект реализован совместно с производственным кластером ООО "Центр полимерных композитов" (входит в госкорпорацию "Росатом"), который объединяет несколько технологических переделов для производства высокотехнологичных, легких и долговечных композитных конструкций.

"Полимерная продукция, по сути технология будущего, применяется в ключевых секторах народного хозяйства, позволяет создавать новые продукты и способствует развитию инновационных сфер экономики. Для нас важно присутствие и развитие производства госкорпорации "Росатом" на площадке территории опережающего развития "Рузаевка" в Мордовии. Мы сотрудничаем с госкорпорацией и в рамках поставок своей продукции, объем которых за минувший год вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим. Республика оказывает поддержку проекту: предоставляем налоговые и преференции, земельные участки для реализации инвестиционного проекта", - приводятся в сообщении слова главы Республики Мордовия Артема Здунова.