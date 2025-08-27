Правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 90 тыс. рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Управление Роскомнадзора по ЦФО составило протокол в отношении юрлица Telegram за неисполнение требования ведомства в части защиты прав субъектов персональных данных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как убедился корреспондент ТАСС, в картотеке арбитражных дел зарегистрировано дело А40-220569/2025 - протокол Роскомнадзора, составленный в отношении Telegram.

"Протокол составлен за неисполнение требования Роскомнадзора как уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных", - сообщили в ведомстве.

Согласно опубликованному определению, арбитражный суд Москвы принял к производству заявление Управления Роскомнадзора по ЦФО к Telegram Messenger Inc. о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ - "Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки".

Соответствующее правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 90 тыс. рублей. Согласно ч. 5.1 ст. 13.11 КоАП РФ, повторное совершение такого административного правонарушения уже влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.