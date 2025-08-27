Буркина-Фасо нацелена сотрудничать с РФ в добыче ресурсов и борьбе с терроризмом

Посол республики в России Аристид Тапсоба подчеркнул, что специалисты из Новосибирской области, включая врачей, ученых и геологов, могли бы сотрудничать не только с его страной, но и со всей Африкой

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сфере добычи полезных ископаемых и в борьбе с террористической деятельностью. Об этом сообщил ТАСС посол республики в РФ Аристид Тапсоба в кулуарах форума "Технопром".

"Говоря именно о проблемах терроризма, вы знаете, что страны Альянса государств Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо) столкнулись именно с этой проблемой (терроризма - прим. ТАСС) уже более 10 лет назад. И в рамках сотрудничества с Россией мы решили объединить наши армии, чтобы Россия могла поддержать нас, чтобы у нас была техника для борьбы с этим терроризмом. Поэтому мы также рассчитываем на то, что российская сторона сможет развивать эту антитеррористическую борьбу", - отметил он.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли республика в сотрудничестве с РФ в сфере добычи полезных ископаемых, посол рассказал, что много российских компаний уже работают в горнодобывающей отрасли в Буркина-Фасо. "У нас есть Nordgold, которая работает в Биссе (рудник), и есть другие компании, которые уже подали заявки на получение разрешений на добычу золота. Поэтому сейчас я думаю, что сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, в частности золота, с Россией находится на хорошем уровне развития", - указал Тапсоба.

Посол республики подчеркнул, что специалисты из Новосибирской области, включая врачей, ученых и геологов, могли бы сотрудничать не только с Буркина-Фасо, но и со всей Африкой. "Поэтому была организована министерская делегация из Ганы, из Буркина-Фасо, которая сегодня здесь, чтобы пытаться развивать нашу деятельность во всех сферах", - добавил он.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.