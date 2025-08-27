Реализация проекта увеличит производство высокооктановых автомобильных бензинов, а также позволит начать выпуск пропилена полимеризационной чистоты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Лукойл" приступил к строительно-монтажным работам по проекту строительства комплекса каталитического крекинга на Пермском НПЗ, запустит его в 2027 году, сообщила компания.

"Реализация проекта позволит увеличить производство высокооктановых автомобильных бензинов, а также начать выпуск пропилена полимеризационной чистоты", - говорится в сообщении.

Комплекс включает в себя установки каталитического крекинга, получения метил-трет-бутилового эфира и сернокислотного алкилирования. Кроме этого, в рамках реализации проекта предусмотрено строительство и реконструкция объектов общезаводского хозяйства.

Запуск комплекса запланирован на 2027 год, отмечается в сообщении.