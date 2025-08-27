Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что важным условием для принятия любого решения о физическом запуске энергоблоков является полное прекращение боевых действий

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приступили к выполнению той части плана по потенциальному переводу в режим генерации, которую возможно реализовать до окончания боевых действий в регионе. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"В соответствии с поручением генерального директора госкорпорации "Росатом" А. Е. Лихачева специалистами разработан комплексный план мероприятий по подготовке Запорожской атомной электростанции к потенциальному переводу в режим генерации электроэнергии. Он включает в себя несколько этапов реализации. Та часть, которая не зависит от окончания боевых действий, сейчас планово и методично реализуется", - сказала Яшина.

Она уточнила, что это, в первую очередь, получение всех необходимых лицензий на эксплуатацию энергоблоков и работу персонала, проведение ремонтных и восстановительных работ, а также поддержание квалификации сотрудников станции.

Собеседница агентства подчеркнула, что "принципиально важным и безусловным условием для принятия любого решения о физическом запуске энергоблоков и начале генерации является полное прекращение боевых действий и получение гарантий безопасности станции со стороны всех заинтересованных сторон". На данный момент, акцентировала Яшина, такой политической предпосылки нет.

По ее словам, вся текущая деятельность коллектива ЗАЭС направлена на поддержание станции в надлежащем техническом состоянии и сохранение ее профессионального персонала.

18 февраля глава Росатома Алексей Лихачев заявил ТАСС, что по его распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Позднее Лихачев сообщал, что госкорпорация уже подготовила комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию, он проходит согласование в правительстве РФ. При этом он подчеркнул, что план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак ВСУ, так и диверсий.