МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" законтрактовал основное технологическое оборудование для золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) одного из крупнейших месторождений золота в мире Сухой Лог, ведутся работы по строительству внешней энергетической инфраструктуры месторождения с завершением до конца 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В "Полюсе" отметили, что продолжается проведение опытно-промышленной разработки Сухого Лога с переработкой руды на Вернинской ЗИФ, которая стартовала в сентябре 2024 года с целью отработки технологии добычи на опытном карьере и уточнения технологических параметров переработки руд Сухого Лога в промышленном масштабе на мощностях с максимально схожим технологическим процессом.

По проекту разработки золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае продолжается работа над детальным инжинирингом проекта, проводятся инженерные изыскания и геологоразведочные работы, сообщили в "Полюсе". "Разработана рабочая документация, проводятся строительно-монтажные работы по объектам внешней энергоинфраструктуры (подстанция, высоковольтная линия, понижающая подстанция). На проекте завершена программа детальной разведки объемом 43 км. Ведутся поисковые работы на флангах месторождения", - отметили в компании.

Кроме того, "Полюс" продолжает работу над детальным инжинирингом проекта Чертово Корыто, проводятся инженерные изыскания и геологоразведочные работы. "В настоящее время на проекте выполняется программа геометаллургического картирования, выполнено 4,5 км из намеченных на 2025 год 7,5 км. На флангах месторождения продолжаются поисковые буровые и горные работы. В I полугодии 2025 года в рамках поисковой программы пробурен 1 км из намеченных 5 км и пройдены 2 канавы протяженностью 2 км", - отметили в компании.

О компании

"Полюс" входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства и является одним из мировых лидеров по запасам золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).